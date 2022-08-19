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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Карраско или Гакпо после неудачи с трансфером Антони

Английский клуб намерен усилить свою атакующую линию этим летом.
19 августа 2022 18:22
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, кого планирует приобрести «Манчестер Юнайтед» после того, как им не удалось договориться о трансфере флангового нападающего «Аякса» Антони.

Согласно данным британских СМИ, в шорт-лист «красных дьяволов» входят два футболиста, а именно Янник Карраско из «Атлетико» и Коди Гакпо, выступающий за ПСВ. Отмечается, что приоритетом для клуба АПЛ является покупка нидерландского игрока.

Напомним, что после двух сыгранных туров в новом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Ранее подопечные Эрика тен Хага уступили «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

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