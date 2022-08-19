«Интер» вновь отверг предложение «ПСЖ» по покупке Шкриньяра за 50 миллионов евро

«ПСЖ» продолжает попытки приобрести центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, французский клуб предложил за 27-летнего словака 50 миллионов евро плюс бонусы, однако «нерадзурри» отказалась от продажи своего футболиста, поскольку считает его ключевым игроком команды.

Напомним, что Шкриньяр пополнил состав «Интера» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 216 матчах клуба, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.