Полузащитник Мантуан надеется на то, что «Зенит» выкупит его контракт у «Коринтианса»

Фланговый полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что хочет подписать полноценный контракт с петербургским клубом.

Отметим, что сине-бело-голубые арендовали 21-летнего футболиста у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа. В составе российской команды он провел один матч, отличившись одним забитым мячом.

– Да, я хотел бы, чтоб «Зенит» активировал опцию выкупа. Когда я переходил в клуб, одной из моих целей было остаться здесь на долгие годы. Сейчас я очень хочу этого, потому что это клуб, где меня отлично приняли, и, несмотря на короткое время пребывания, я могу сказать, что уже чувствую себя здесь как дома, – цитирует Мантуана известное бразильское СМИ.

Добавим, что после пяти сыгранных туров нового сезона чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков.