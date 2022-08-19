«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Аяксу» 100 миллионов евро за переход Антони

Руководство «Манчестер Юнайтед» отправит новое предложение по трансферу флангового нападающего «Аякса» Антони.

Согласно данным СМИ из Франции, английский клуб собирается выложить за 22-летнего бразильца 100 миллионов евро, включая бонусы. Ранее амстердамцы отказались продавать своего футболиста в стан «красных дьяволов» за 80 миллионов.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).