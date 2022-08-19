«Челси» предложил за Обамеянга 18 млн евро и Маркоса Алонсо

«Челси» не оставляет попыток заполучить нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Такой информацией располагает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его данным, лондонский клуб предложила за футболиста 18 млн евро, а также услуги крайнего защитника Маркоса Алонсо, которым сине-гранатовые интересуются не первый год.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес не хочет отпускать Обамеянга, однако, в руководстве, скорее всего, пойдут на такой шаг, чтоб упростить процедуру регистрации остальных новичков.

Напомним, Обамеянг уже играл в АПЛ: он защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне Ла Лиги 33-летний форвард отыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас.