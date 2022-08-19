«Крылья Советов» на своем поле поделили очки с «Факелом» в матче шестого тура РПЛ

Матч шестого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Факелом» завершился вничью 1:1.

Отметим, что встреча между командами прошла в пятницу, 19 августа, в Самаре. В составе хозяев гол забил нападающий Максим Глушенков, отличившийся на 61-й минуте. Соперник ответил забитым мячом форварда Максима Максимова (65).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали шесть очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» остался на 12-й строчке (4 очка).

В следующем туре команда из Самары отправится в гости к «Ахмату», а воронежцы на своем поле примут «Спартак». Обе встречи пройдут 27 августа.

Чемпионат России

6-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) – 1:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 61 – Максимов, 65.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов (Хубулов, 85), Коваленко, Витюгов (Барач, 90+2), Липовой (Якуба, 73), Цыпченко (Шитов, 73), Глушенков.

«Факел»: Свинов, Суслов (Черов, 76), Божин, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 46), Шляков (Мастерной, 85), Дмитриев (Квеквескири, 76), Мендель, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 63).

Предупреждения: Мендель (58), Божин (82), Квеквескири (87).