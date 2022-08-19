«Селтик» заинтересован в подписании полузащитника «Рубина» Хакшабановича

Фланговый полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может продолжить свою карьеру в Шотландии.

Согласно данным британских СМИ, в услугах 23-летнего черногорца заинтересован «Селтик». Отмечается, что команда из Глазго уже ведет переговоры по трансферу футболиста. При этом казанский клуб планирует продать игрока этим летом.

Напомним, что Хакшабанович перешел в «Рубин» в июле 2021 года из шведского «Норчепинга» за шесть с половиной миллионов евро. Всего за казанцев он отыграл 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что с марта по июнь этого года черногорец выступал за «Юргорден» на правах аренды.