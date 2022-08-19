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«Локомотив» заплатит три миллиона евро за переход защитника АЕКа Митая

В ближайшее время албанский футболист пополнит состав команды РПЛ.
19 августа 2022 21:34
автор: Владислав Корегин

Левый защитник афинского АЕКа Марио Митай продолжит свою карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщают в греческих СМИ.

Отмечается, что в скором времени железнодорожники закроют сделку по переходу 19-летнего албанца в текущее трансферное окно. При этом российский клуб заплатит за футболиста три миллиона евро.

Напомним, что Митай является воспитанником академии АЕКа. Всего за команду он отыграл 16 матчей, отдав два результативных паса. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В составе сборной Албании защитник провел одну встречу.

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