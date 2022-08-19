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«ПСЖ» возобновил переговоры о трансфере Бернарду Силвы

На переходе настаивает спортивный директор клуба Луис Кампос.
19 августа 2022 22:18
автор: Артур Гичунцев

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос настаивает на переходе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, парагвайский функционер попросил руководство улучшить предложение о трансфере игрока.

Сам Бернарду Силва готов вернуться в Лигу 1, однако, «горожане» не хотят его отпускать. На ситуацию также влияют санкции, наложенные на «ПСЖ» из-за нарушений финансового fair play.

Напомним, Силва выступал во Франции за «Монако», а подписал его Луис Кампос.

Ранее сообщалось, что парижане предложили за футболиста 70 млн евро, но получили отказ.

источник: «Советский спорт»
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