«ПСЖ» возобновил переговоры о трансфере Бернарду Силвы

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос настаивает на переходе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, парагвайский функционер попросил руководство улучшить предложение о трансфере игрока.

Сам Бернарду Силва готов вернуться в Лигу 1, однако, «горожане» не хотят его отпускать. На ситуацию также влияют санкции, наложенные на «ПСЖ» из-за нарушений финансового fair play.

Напомним, Силва выступал во Франции за «Монако», а подписал его Луис Кампос.

Ранее сообщалось, что парижане предложили за футболиста 70 млн евро, но получили отказ.