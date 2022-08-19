Кавани предпочитает перейти в «Вильярреал», нежели в «Бока Хуниорс»

Стало известно о том, где продолжит свою карьеру бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

По информации нидерландских СМИ, 35-летний уругваец станет игроком «Вильярреала». Отмечается, что у футболиста был вариант с переходом в «Боку Хуниорс», однако сам форвард принял решение продолжить свою карьеру в Европе.

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».