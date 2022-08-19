Экс-игрок «Зенита» Ткачук пополнил состав «Кубани»

Пресс-служба «Кубани» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился атакующий полузащитник Денис Ткачук.

Отмечается, что контракт 33-летнего футболиста с краснодарцами рассчитан до конца сезона-2022/23. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.

Напомним, что Ткачук защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2016 годы. Всего за сине-бело-голубых он провел девять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Прошлый сезон полузащитник отыграл за «Нижний Новгород».