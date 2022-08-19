«Эспаньол» уступил «Райо Вальекано» в матче второго тура чемпионата Испании

Футболисты «Райо Вальекано» в гостях обыграли «Эспаньол» (2:0) в матче второго тура чемпионата Испании.

Отметим, что в составе победившей команды голы забили Иси Палазон (40-я минута) и Пате Сисс (59). Также добавим, что оба клуба доигрывали встречу вдесятером. Сперва защитник гостей Флориан Лежен получил вторую желтую карточку на 16-й минуте, а спустя 14 минут игрок обороны хозяев Серхио Гомес был удален с поля.

В данный момент «Райо» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка. Эспаньол располагается на 13-й строчке (1 очко).

27 августа «Райо Вальекано» сыграет дома против «Мальорки», а «Эспаньол» днем позже на своем поле примет «Реал».

Чемпионат Испании

2-й тур

«Эспаньол» – «Райо Вальекано» – 0:2 (0:1)

Голы: Палазон, 40. Сисс, 59.

Удаления: Гомес, 30 – Лежен, 16.