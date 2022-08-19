Медведев высказался по поводу победы над Фритцем в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над представителем США Тейлором Фритцем в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Отметим, что в пятницу, 19 августа, первая ракетка мира обыграл своего соперника со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Следующим соперником россиянина станет либо грек Стефанос Циципас, либо американец Джон Изнер.

– Я знал, что матч будет упорным. В первом сете Тейлор был немного лучше, у него было намного больше шансов на моей подаче. Но мне удалось остаться в игре. Думаю, что это помогло мне победить в матче, – цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что ранее на турнире Медведев победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 7:5) и канадца Дениса Шаповалова (7:5, 7:5).