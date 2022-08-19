Менхенгладбахская «Боруссия» добилась минимальной победы над «Гертой»

«Боруссия» из Менхенгладбаха дома обыграла «Герту» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Германии.

Отметим, что единственный гол был забит на 34-й минуте – нападающий хозяев Алассан Плеа удачно реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме у «жеребцов» была возможность удвоить счет, однако Йонас Хофманн не смог забить с пенальти.

Добавим, что на 69-й минуте с поля был удален защитник гостей Филип Уремович, ранее выступавший в России за «Рубин».

Таким образом, «Боруссия» набрала семь очков и временно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В свою очередь «Герта» идет 15-й (1 очко).

В следующем туре команда из Менхенгладбаха сыграет в гостях с «Баварией», а берлинский клуб на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Оба матча пройдут 27 августа.

Чемпионат Германии

3-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Герта» – 1:0 (1:0)

Гол: Плеа, 34 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Хофманн, 70.

Удаление: Уремович (69).