Тренер «Крыльев Советов» Осинькин – о ничьей в матче с «Факелом»: На финишный штурм не хватило сил

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча шестого тура чемпионата России, в котором самарская команда сыграла вничью с «Факелом» (1:1).

Отметим, что встреча между клубами прошла в пятницу, 19 августа, в Самаре. В составе хозяев гол забил нападающий Максим Глушенков, отличившийся на 61-й минуте. Соперник ответил забитым мячом форварда Максима Максимова (65).

– Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Во втором тайме мы смогли сыграть быстрее, смогли оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил, – приводит слова Осинькина клубная пресс-служба самарцев.

Добавим, что в данный момент «Крылья Советов» набрали шесть очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре команда из Самары отправится в гости к «Ахмату». Встреча пройдет 27 августа.