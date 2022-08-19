Дубль Тете помог «Лиону» победить «Труа» в домашнем матче

Футболисты «Лиона» добились домашней победы над «Труа» (4:1) в матче третьего тура чемпионата Франции.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал нападающий хозяев Тете, отличившийся дублем на 49-й и 75-й минутах. По голу забили Александр Ляказетт (3) и Николас Тальяфико (47). Соперник ответил забитым мячом Флориана Тардье с пенальти (39).

Таким образом, «Лион» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» идет на последней, 20-й строчке (0 очков).

28 августа «Лион» сыграет в гостях с «Реймсом», а «Труа» в тот же день на своем поле примет «Анже».

Чемпионат Франции

3-й тур

«Лион» – «Труа» – 4:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 3. Тальяфико, 47. Тете, 49, 75 – Тардье, 39 (с пенальти).