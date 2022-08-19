Наставник «Торино» – о травме Миранчука: Алексей будет долго отсутствовать

Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, хавбек, арендованный у «Аталанты», дебютировал за новую команду в матче Серии А против «Монцы» (2:1) и забил гол. Позже выяснилось, что россиянин получил травму подколенного сухожилия и выбыл на месяц.

«Очень жаль. Алексей забил гол, но теперь долго будет отсутствовать. Это станет огромной проблемой для команды. Миранчук – уникальный футболист», – приводит слова Юрича итальянская пресса.