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Наставник «Торино» – о травме Миранчука: Алексей будет долго отсутствовать

Хавбек получил повреждение в дебютном матче.
19 августа 2022 23:50
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, хавбек, арендованный у «Аталанты», дебютировал за новую команду в матче Серии А против «Монцы» (2:1) и забил гол. Позже выяснилось, что россиянин получил травму подколенного сухожилия и выбыл на месяц.

«Очень жаль. Алексей забил гол, но теперь долго будет отсутствовать. Это станет огромной проблемой для команды. Миранчук – уникальный футболист», – приводит слова Юрича итальянская пресса.

источник: «Советский спорт»
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