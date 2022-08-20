Алексей Сафонов: «Локомотив» неделю сидит на базе, думаю, «Локо» выиграет у «Химок» 3:1

Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов дает свой прогноз на игру «Химки» - Локомотив».

- «Локомотив» уже неделю сидит на базе, команду там закрыли после последнего тура. Вряд ли футболистам понравится еще и следующую неделю на базе сидеть. Приятнее дома жить, общаться с детьми, женами, подругами. Да и по классу «Локо» выше «Химок». Поэтому мой прогноз: «Локомотив» выиграет 3:1.

Игра пройдет на «Арене Химки», Начало в 15.00.