Тарасов заявил о готовности вернуться в «Рубин»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, находящийся в настоящее время без команды, обратился к главному тренеру «Рубина».

«Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я тоже подхожу к этой категории. Чуть потренироваться, и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ», - сказал 35-летний спортсмен в телеграмм-канале.

Последней профессиональной командой Тарасова был «Велес», откуда он ушел в октябре 2021 года. В «Рубине» же хавбек играл в 2020 году, приняв участие в 13 матчах за казанскую команду, в которых не отличился результативными действиями.

«Рубин» в настоящий момент занимает четвертое место в первой лиге, имея в своем активе 8 очков.