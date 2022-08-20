Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Экс-нападающий «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру во французской «Ницце».

Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира в соцсети.

По словам источника, сейчас команда из Франции готова предложить соглашение уругвайцу. Южноамериканец уже согласовал контракт с «Вильярреалом», но испанцы ждут матча плей-офф Лиги конференций против «Хайдука» 25 августа.

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».