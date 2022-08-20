Каземиро попрощался с «Реалом»

Полузащитник сборной Бразилии Карлос Каземиро, покинувший «Реал» ради перехода в «Манчестер Юнайтед», опубликовал прощальное сообщение, адресованное испанскому клубу.

«Я пережил самую замечательную историю, о которой когда-либо мог мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, которое всегда будет моим домом. Даже за тысячу жизней я не смогу отплатить «Реалу» и фанатам Мадрида за все, что они мне дали. Навсегда «Хала Мадрид»!» – написал 30-летний футболист в соцсети.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за 30-летнего игрока 60 млн евро. Еще 10 млн евро испанцы получат в виде бонусов.

Напомним, Каземиро перешел в систему «Реала» зимой 2013 года. За это время он провел 336 матчей и выиграл 18 трофеев, в том числе 5 трофеев Лиги чемпионов.