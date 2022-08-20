Агент Роналду встретился с руководством «Марселя»

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, провел встречу с руководством «Марселя». Об этом сообщил журналист Никколо Чеккарини.

По его данным, стороны обсуждали возможное подписание контракта. Отмечается, что помимо «Марселя» у игрока также есть предложения от дортмундской «Боруссии» и лиссабонского «Спортинга».

Ранее сообщалось, что новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не рассчитывает на 37-летнего форварда.

К слову, новом сезоне АПЛ Роналду отыграл 2 матча и не отметился голевыми действиями на поле.