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Спортдиректор «Адана Демирспор»: Главный тренер доволен формой Дзюбы

Россиянин перешел в турецкую команду на правах свободного агента.
20 августа 2022 15:39
автор: Александр Бойченко

Спортивный директор турецкого клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал, как главный тренер команды Винченцо Монтелла оценил физическую готовность новичка Артема Дзюбы.

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артема. У него все отлично», — заявил Гектюрк РБ Спорт.

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «РБ-Спорт»
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