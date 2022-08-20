Стерлинг назвал причины ухода из «Манчестер Сити»

Английский полузащитник Рахим Стерлинг рассказал о причинах ухода из «Манчестер Сити».

Напомним, что 27-летний футболист стал игроком «Челси». Лондонский клуб приобрел Стерлинга за 45 миллионов евро.

«Когда ты выворачиваешь себя наизнанку, а потом с тобой обращаются определенным образом, это конечно разочаровывает. Был в ярости, но теперь это прошло. Никогда не жаловался и был готов бороться. Не мог гарантировать себе место в стартовом составе «Манчестер Сити», так что не имело смысла сражаться в битве, которую ты не сможешь выиграть», — цитируют Рахима зарубежные СМИ.

Добавим, что Стерлинг в первых двух матчах АПЛ отметился голевой передачей. Он отличился в игре против «Тоттенхэма» (2:2).

На данный момент «Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице.