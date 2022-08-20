Помощник Федотова Фоменко рассказал о целях ЦСКА на текущий сезон в РПЛ

Тренер ЦСКА Олег Фоменко, входящий в штаб главного специалиста Владимира Федотова, рассказал о целях клуба на текущий сезон.

— На какой результат могут рассчитывать «армейцы» в нынешнем сезоне?

— Опыт подсказывает, что такие вещи лучше не загадывать наперед. Нам повезло заниматься любимым делом и это прекрасно само по себе. Безусловно, хочется выступить как можно успешнее, но обсуждать турнирные перспективы, считаю, не время. А весной, в конце сезона, будет видно, кто на что наработал. Что заслужим, то и получим в итоговой таблице, — заявил Фоменко пресс-службе «армейцев».

После пяти туров ЦСКА идет на четвертом месте с десятью очками. В следующем матче красно-синие примут «Ахмат» на «ВЭБ Арене».