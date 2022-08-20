Кейн стал рекордсменом по количеству голов, забитых за один клуб АПЛ

В Лондоне завершается матч 3-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».

Счет в игре открыл нападающий «шпор» Гарри Кейн. Форвард вывел хозяев вперед на 64-й минуте.

Отметим, что этот гол стал 185-м для Кейна в составе «Тоттенхэма». Таким образом, 29-летний футболист побил рекорд бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в чемпионате АПЛ за одну команду.

Добавим, что после двух туров «Тоттенхэм» занимал четвертую строчку место в турнирной таблиц, имея четыре очка. «Вулверхэмптон» с одним очком шел на 14-м месте.