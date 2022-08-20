Рекордный гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Вулверхэмптоном»

Матч третьего тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Отметим, что единственный мяч в прошедшей игре был забит на 64-й минуте. Автором гола стал форвард лондонского клуба Гарри Кейн.

Добавим, что форвард стал рекордсменом по количеству голов, забитых за один клуб АПЛ. Кейн забил за «шпор» 185 мячей.

Таким образом, »Тоттенхэм» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет 16-м (одно очко).

В следующем туре 28 августа «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Ноттингем Форест», а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Ньюкаслом».

АПЛ

3-й тур

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 64.