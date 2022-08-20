Каннаваро - о Погба: Он так беспокоится о своей прическе, как будто уже всего добился

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об игре французского полузащитника Поля Погба, который в летнее межсезонье вернулся в стан «старой синьоры».

«Как футболист Поль Погба произвел на меня сильное впечатление, но в последние годы в «Манчестер Юнайтед» он был неузнаваем. Он слишком беспокоится о своем имидже, о своих волосах. Это заставляет меня думать, что он чувствует, что уже всего добился. Но я убежден, что он хочет доказать обратное по возвращении в Италию», — цитирует Каннаваро английские СМИ.

Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы. Всего в составе итальянской команды он отыграл 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

По окончании прошедшего сезона француз ушел из «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением срока трудового соглашения. В 2016 году «красные дьяволы» заплатили за переход футболиста 105 миллионов евро.