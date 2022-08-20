«Локомотив» одержал первую победу в сезоне, вдесятером обыграв на выезде «Химки»

Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Химки» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.
В составе гостей счет отличились Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Мирадишвили (90+1).
Отметим, что с начала второго тайма «Локомотив» играл вдесятером. Красную карточку на первой компенсированной минуте к первому тайму получил Марк Мампасси.
Таким образом, команда Николая Писарева с семью очками находится на девятой позиции РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе шесть очков.
В следующем туре «Химки» примут сыграют на выезде с «Сочи» (26 августа), а «Локомотив» примет дома «Оренбург» (28 августа).
источник: «Советский спорт»