Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне, вдесятером обыграв на выезде «Химки»

Подмосковная команда пока не может выиграть под руководством Николая Писарева.
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне, вдесятером обыграв на выезде «Химки»
20 августа 2022 16:59
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Химки» в матче шестого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

В составе гостей счет отличились Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34) и Константин Мирадишвили (90+1).

Отметим, что с начала второго тайма «Локомотив» играл вдесятером. Красную карточку на первой компенсированной минуте к первому тайму получил Марк Мампасси.

Таким образом, команда Николая Писарева с семью очками находится на девятой позиции РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Химки» примут сыграют на выезде с «Сочи» (26 августа), а «Локомотив» примет дома «Оренбург» (28 августа).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Галактионов - о победе над «Уралом»: Екатеринбург - счастливый город
«Пари НН» одолел «Урал» с минимальным счетом (1:0).
20.08.2022 17:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
Йоканович рассказал, почему Смолов отсутствует в заявке «Динамо» на матче со «Спартаком»
20.08.2022 17:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне, вдесятером обыграв на выезде «Химки»
«Локомотив» одержал первую победу в сезоне, вдесятером обыграв на выезде «Химки»
Подмосковная команда пока не может выиграть под руководством Николая Писарева.
20.08.2022 16:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Каннаваро - о Погба: Он так беспокоится о своей прическе, как будто уже всего добился
В летнее трансферное окно француз вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед».
20.08.2022 16:50
Футбол
автор: Александр Бойченко
Рекордный гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Вулверхэмптоном»
Встреча чемпионата Англии прошла в Лондоне.
20.08.2022 16:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» и «Спартак» опубликовали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ
Встреча на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» начнется в 17:30.
20.08.2022 16:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кейн стал рекордсменом по количеству голов, забитых за один клуб АПЛ
Форвард начал карьеру в составе «шпор» в 2011 году.
20.08.2022 16:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стерлинг назвал причины ухода из «Манчестер Сити»
Хавбек пополнил стан одного из конкурентов.
20.08.2022 16:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Помощник Федотова Фоменко рассказал о целях ЦСКА на текущий сезон в РПЛ
В настоящий момент армейцы располагаются на четвертом месте в таблице.
20.08.2022 16:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Спортдиректор «Адана Демирспор»: Главный тренер доволен формой Дзюбы
Россиянин перешел в турецкую команду на правах свободного агента.
20.08.2022 15:39
Футбол
автор: Александр Бойченко
И Гончаренко не помог! Как «Урал» проиграл опять — с новым главным тренером
В матче 6-го тура РПЛ екатеринбуржцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:1).
«Свои голы красно-белые забьют — и победят 2:1». Прогноз Ловчева на дерби «Динамо» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ (20 августа, 17:30).
«Команда Карпина голоднее — поэтому возьмет три очка, даже пропустив». Ловчев — о матче «Ростов» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из ключевых матчей 6-го тура РПЛ (20 августа, 20:00).
Король Усман вырубит британского страйкера! Расклад и лучшие ставки на UFC 278
В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет реванш чемпиона полусреднего веса Камару Усман против Леона Эдвардса. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Монополии Тутберидзе больше нет! Что показали юниорские прокаты в Новогорске
В Подмосковье завершилась первая часть контрольных прокатов юниорской сборной, открывающих новый сезон российской «фигурки». Сегодня исполнялись произвольные программы в женском и мужском одиночном катании.
Каземиро и Роналду — снова одноклубники! Как в «Реале» распался «бермудский треугольник»
Одним из главных трансферов этого лета стал переход бразильца Каземиро из благополучного «Реала» в проблемный «Манчестер Юнайтед».
Печальная история короля договорных матчей Анте Шапины, который пытался подкупить даже капитана «Баварии»
«Плеймейкер» рассказывает о хорвате Анте Шапине - фигуранте самого громкого процесса о договорняках в европейском футболе XXI века.
Дзюба и Балотелли — отличная связка! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика