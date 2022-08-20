Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, почему в заявку на матч 6‑го тура РПЛ со «Спартаком» не попал нападающий Федор Смолов.

Напомним, что игра на домашнем стадионе бело-голубых начнется в 17:30.

«У Смолова имеется небольшое повреждение у Смолова, поэтому он не сможет сыграть в матче со «Спартаком». Мы полностью уверены в Тюкавине. Мы проанализировали «Спартак», они используют ромб в центре поля, постараются нейтрализовать Константина», — заявил сербский специалист.

Поcле пяти туров »Спартак» располагается на первом меcте в турнирной тaблице с 13 баллами, в aктиве «Динамо» шестaя позиция и дeвять очков.