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Галактионов - о победе над «Уралом»: Екатеринбург - счастливый город

«Пари НН» одолел «Урал» с минимальным счетом (1:0).
20 августа 2022 17:20
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов поделился впечатлениями после завершения победного матча 6-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

– Победа, безусловно, важна, прежде всего, с точки зрения психологии. У нас были хорошие качественные отрезки в предыдущих матчах, но результат был не тот, на который мы рассчитывали. Сегодня преимуществом владели то мы, то «Урал». Был момент, когда нашу команду выручил Никита Гойло.

После удаления мяч был под нашим контролем. Плюс, те замены, которые мы планировали, усилили нашу игру. Для меня лично Екатеринбург – счастливый город. С молодежной сборной мы тут выходили на чемпионат Европы, и сегодня все сложилось удачно, - приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородского клуба.

Отметим, что с 62-й минуты «Урал» играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Андрей Егорычев.

Таким образом, «Урал» потерпел поражение в дебютном матче Виктора Гончаренко. В активе его команды 1 очко и последняя, 16-я позиция в РПЛ. У «Нижнего Новгорода» – 5 очков и 12-е место.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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«Пари НН» одолел «Урал» с минимальным счетом (1:0).
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