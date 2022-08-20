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«Урал» сделает все возможное, чтобы оттолкнуться от дна». Гончаренко - после поражения от «Пари НН»

Специалист провел первый матч во главе клуба, после возвращения в Екатеринбург.
20 августа 2022 17:34
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отреагировал на поражение команды в матче 6-го тура чемпионата России против «Пари Нижний Новгород».

Отметим, что в активе команды из Екатеринбурга одно очко и последняя, 16-я позиция в таблице.

«Радует одно – хуже некуда, и снизу нам никто не стучит. А так, структурно мы неплохо смотрелись, настрой был очень хорошим. Может быть, после удаления мы играли инертно, что не хотелось бы делать. То есть, в этом случае надо играть за того парня, которого удалили. Наверное, могли забить до того, как случилось удаление. На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором находимся», - цитирует Гончаренко официальный сайт «Урала».

Добавим, что 28 августа екатеринбуржцы сыграют дома с «Зенитом» в матче 7-го тура.

источник: «Советский спорт»
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