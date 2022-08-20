Тухель подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном продлении соглашения с клубом.

Отметим, что специалист тренирует лондонскую команду с января 2021 года. Под его руководством «Челси» выигралЛигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Переговоры идут, но думаю будет лучше, если я сосредоточусь сейчас на команде. Я влюблен в »Челси» и с энтузиазмом отношусь к своей работе. Никто не ставит под сомнение то, как я счастлив быть здесь. Счастлив, что у »Челси» есть поддержка фанатов, потому что они нам нужны», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

После двух туров чемпионата Англии «Челси» занимает восьмое место. У «аристократов» четыре очка.