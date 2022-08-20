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Тюкавин открыл счет в матче «Динамо» - «Спартак» после ошибки Умярова

Матч проходит на домашнем стадионе бело-голубых.
20 августа 2022 18:00
автор: Александр Поволоцкий

В Москве проходит матч шестого тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

Счет в игре был открыт на 27-й минуте. Автором гола стал форвард «Динамо» Констатнин Тюкавин.

Отметим ,что форвард бело-голубых отличился после ошибки полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Футболист красно-белых неудачно отдал передачу на партнера, мяч перехватил Тюкавин и отправил в ворота Александра Селихова.

Поcле пяти туров «Спартак» располагается на первом меcте в турнирной тaблице с 13 баллами, в aктиве «Динамо» шестaя позиция и дeвять очков.

источник: «Советский спорт»
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