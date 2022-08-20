«Вердер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией», забив три мяча в концовке матча

В субботу, 20 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» прошел матч 3-го тура немецкой Бундеслиге между «Боруссией» и «Вердером». Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Голы в составе хозяев забили Юлиан Брандт (45+2) и Рафаэль Геррейеро (77). У гостей отличились Ли Бьекенен (89), Никлас Шмидт (90+3) и Оливер Берк (90+5).

Таким образом, у подопечных Эдина Терзича осталось шесть очков, они расположились на шестом месте в таблице чемпионата Германии, на счету «Вердера» седьмая строчка и пять баллов.

В следующем матче дортмундская команда сыграет 27 августа на выезде с «Гертой», а «Вердер» примет «Айнтрахт» на следующий день.

Бундеслига

3-й тур

«Боруссия» - «Вердер» 2:3

Голы: Брандт 45+2, Геррейеро 77, - Бьекенен 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5