«Урал» повторил антирекорд результативности в первых шести турах Российской Премьер-лиги (РПЛ). Команда располагается на последнем месте с разницей голов 1-11.

Ранее такое неэффективное начало сезона было только у четырех команд: «Арсенал Тула» (сезон 2014/15), «Оренбург» (2016/17), «Амкар» (2017/18) и «Сочи» (2019/20).

Отметим, что с 62-й минуты матча с «Нижним Новгородом» «Урал» играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Андрей Егорычев.

Таким образом, «Урал» потерпел поражение в дебютном матче Виктора Гончаренко. В активе его команды 1 очко и последняя, 16-я позиция в РПЛ.