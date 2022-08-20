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«Есть над чем работать, понятно, где слабые места». Писарев - после поражения «Химок» от «Локомотив»

Специалист возглавил команду 10 августа.
20 августа 2022 18:42
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал результат матча с московским «Локомотивом» (0:3) в рамках шестого тура РПЛ.

Отметим, что для специалиста это второе поражение во главе подмосковной команды в двух играх.

«Во втором тайме создали много моментов за счет большинства, но здесь уже сыграла реализация. Есть над чем работать, понятно, какие слабые места. Отрадно, что удается переходить на схему, она вынужденная вторую игру: мы играем в два центральных защитника», — цитирует Писарева пресс-служба «Химок».

Напомним, что подмосковная команда с семью очками находится на девятой позиции РПЛ. В следующем туре «Химки» примут сыграют на выезде с «Сочи» (26 августа).

источник: «Советский спорт»
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