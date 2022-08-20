«Лестер» проиграл на своем поле «Саутгемптону»

В матче третьего тура АПЛ «Саутгемптон» на выезде нанес поражение «Лестеру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Че Адамс. Он забил на 68-й и 84-й минутах. «Лестер» ответил точным ударом Джеймса Мэддисона (54).

«Саутгемптон» набрал четыре очка и поднялся на 12-е место в таблице АПЛ. «Лисы» с одним очком остался на 18-й строчке.

В следующем туре 27 августа «Лестер» сыграет на выезде с «Челси». «Саутгемптон» в этот же день примет дома «Манчестер Юнайтед».

АПЛ

3-й тур

«Лестер» - «Саутгемптон» - 1:2 (0:0)

Голы: Мэддисон, 54 - Адамс, 68; 84.