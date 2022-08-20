Циннбауэр - о победе над «Химками»: Мы ни в коем случае не будем останавливаться

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал выигранный матч своей команды против «Химок» в 6-м туре РПЛ (3:0).

— Это не только моя работа и моя заслуга. Это заслуга всех нас — и руководства клуба, и спортивного директора, и всего персонала. Мы много говорили с ребятами ещё на сборах, в том числе — и на этой неделе. Это прежде всего заслуга самой команды, что игроки поняли друг друга и нашли вот этот ключ к общему успеху.

Будем идти дальше. Мы прекрасно помним и осознаём, что мы представляем клуб «Локомотив» Москва, поэтому всегда будем работать для максимальных задач, - приводит слова Циннбауэра пресс-служба «железнодорожников».

Таким образом, команда Николая Писарева с семью очками находится на девятой позиции РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Химки» примут сыграют на выезде с «Сочи» (26 августа), а «Локомотив» примет дома «Оренбург» (28 августа).