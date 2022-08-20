«Ростов» - «Сочи»: Полоз, Мелкадзе и Нобоа выйдут в старте

В субботу, 20 августа, на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч 6-го тура между «Ростовом» и «Сочи». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

Перед началом противостояния подопечные Валерия Карпину идут на четвертом месте с 11 очками, в активе «Сочи» шестая строчка и девять баллов.