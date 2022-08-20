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Гол Тюкавина принес «Динамо» победу в дерби со «Спартаком»

Встреча завершилась со счетом 1:0.
Гол Тюкавина принес «Динамо» победу в дерби со «Спартаком»
20 августа 2022 19:25
автор: Александр Бойченко
автор фото: Телеграм-канал "Динамо"

В субботу, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Победу одержали бело-голубые со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Константин Тюкавин (27-я минута).

Отметим, что «Динамо» одержало первую домашнюю победу над «Спартаком» в чемпионате России за 14 лет.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича поднялись на второе место в турнирной таблице с 12 очками. «Спартак» остался на первой строчке с 13 баллами.

В следующем матче «Динамо» сыграет 27 августа в гостях с «Пари НН», а «Спартак» отправится в Воронеж для встречи с «Факелом» в этот же день.

РПЛ
6-й тур
«Динамо» - «Спартак» 1:0

Голы: Тюкавин 27

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Моро, Гагнидзе, Макаров (Карапузов, 90), Захарян, Тюкавин (Грулев, 71).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Зобнин (Пруцев, 85), Мартинс Перейра (Николсон, 78), Умяров (Чернов, 78), Денисов (Рассказов, 85), Промес, Игнатов (Зиньковский, 57), Соболев.

Предупреждения:

Сазонов (60), Хлусевич (67), Моро (88).

Удаление:

Моро (90).

источник: «Советский спорт»
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