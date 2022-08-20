Два гола Эдегора принесли победу «Арсеналу» над «Борнмутом»

«Арсенал» на выезде нанес поражение «Борнмуту» в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей дубль оформил Мартин Эдегор (23-я и 35-я минуты). Еще один мяч забил Вильям Салиба.

Отметим, что Эдегор оформил первый дубль в высшем дивизионе европейского чемпионата с октября 2014 года.

Таким образом, команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с девятью очками располагается на первой строчке таблицы АПЛ. »Борнмут» находятся на 14-й строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Борнмут» примет дома «Фулхэм». Обе игры состоятся 27 августа.