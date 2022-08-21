«Лейпциг» проиграл на выезде «Униону» в третьем туре чемпионата Германии

«Лейпциг» в гостевом матче третьего тура бундеслиги уступил «Униону» со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Теозон-Жордан Сибачо (32-я минута) и Шеральдо Бекер (38)

«Лейпциг» ответил лишь точным ударом Вилли Орбана (83-я минута).

Берлинская команда поднялась на второе место в таблице, набрав семь очков. «Лейпциг» с двумя очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 27 августа примет на своем поле «Вольфсбург», а «Унион» в этот же день сыграет на выезде с «Шальке».

Бундеслига.

3-й тур

«Унион» (Берлин) - «Лейпциг» (Лейпциг) - 2:1 (1:1)

Голы: Сибачо, 32; Бекер, 38 - Орбан, 83.