Роберто Фернандес: Помимо ошибки Умярова, у «Динамо» было еще много возможностей забить «Спартаку»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес поделился своими эмоциями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Отметим, что 22-летний футболист был признан лучшим игроком встречи.

«Это была очень эмоциональная игра, что неудивительно для дерби. Сегодняшняя победа – заслуга всей команды, а не только моя. Ошибка Умярова? Помимо этого у нас было ещё много возможностей забить, когда мы могли увеличить преимущество в счёте. К сожалению, больше отличиться нам не удалось, но главное, что мы взяли три очка», - цитирует Фернандеса пресс-служба «Динамо».

Бело-голубые поднялись на второe место в турнирной таблицe с 12 очками. В следующeм матче «Динамо» сыграет 27 августа в гостях с «Пари НН».