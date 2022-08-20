Славиша Йоканович: Стараюсь ставить «Динамо» такой футбол, который приносит результат

главный тренер моско
«Наша команда серьёзно обновилась, и я стараюсь ставить такой футбол, который приносит результат. Если вы спросите, предпочитаю ли я, чтобы моя команда больше владела мячом? Да, мне бы хотелось этого. Но сейчас у нас очень скоростная команда, которая старается быстро доводить мяч до финальной трети поля и может создавать опасные моменты за счёт всего пары передач. Сегодня я доволен результатом и очень горд своей командой. Конечно, перед нами ещё много работы и много пространства для роста. Я надеюсь, что у нас появятся новички, которые помогут нам. Надеюсь, что молодые игроки будут быстро прогрессировать. Надеюсь, что мы будем играть лучше, чем сегодня.
источник: «Советский спорт»