«Марсель» в меньшинстве победил «Нант» и вышел на первое место в таблице

В матче третьего тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле оказался сильнее «Нанта».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился Шансель Мбемба (70-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил Николя Паллуа (82-я). Гол «Нанта» в активе Людовика Бласа (78-я, с пенальти).

Таким образом, «Марсель» с семью очками поднялся на первую позицию турнирной таблицы лиги 1. «Нант» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе два очка.

В следующем туре 28 августа «Марсель» отправится в гости к «Ницце», а «Нант» сыграет дома с «Тулузой».