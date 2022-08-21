«Наполи» объявил о подписании форварда сборной Италии Распадори

Пресс-служба «Наполи» сообщила о том, что к команде присоединился нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори.

Отмечается, что неаполитанский клуб арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа. По информации источника, партенопейцы заплатят пять миллионов евро за аренду, а сумма выкупа составит около 25 миллионов.

Напомним, что Распадори является воспитанником академии «Сассуоло». В прошлом сезоне он отыграл за команду 38 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной Италии нападающий стал чемпионом Европы.