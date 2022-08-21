Кержаков считает, что у «Торпедо» мало шансов набрать очки в гостевом матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался по поводу матча шестого тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Торпедо».

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 21 августа, в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Алексей Сухой.

– Судя по тому, как играет «Зенит» дома, какой у команды состав, и по тому, как выглядит «Торпедо», не обижая болельщиков московского клуба, у их команды очень мало шансов даже на ничью. А ничья станет успешным результатом для «Торпедо», – цитирует Кержакова «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Что касается «Торпедо», то автозаводцы идут на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).