«Манчестер Сити» заинтересован в продлении контракта с Бернарду Силвой

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может подписать новый контракт с клубом.

По информации британских СМИ, руководство «горожан» готово предложить 28-летнему португальцу продлить трудовое сотрудничество. Отмечается, что по новому соглашению игрок может получать около 177 тысяч евро в неделю. Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 253 матча, забил 48 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.