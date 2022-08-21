Гасперини подтвердил слухи о том, что Малиновский может покинуть «Аталанту»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о том, может ли атакующий полузащитник Руслан Малиновский покинуть клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что 29-летний украинец сменит команду в текущее трансферное окно из-за конфликта с наставником «бергамасков».

– «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше шести голов. Безусловно, он очень хорошо адаптировался, но это правильно, что мы находим игроков, которые больше соответствуют нашему стилю игры, – цитирует Гасперини итальянские СМИ.

Напомним, что Малиновский выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 129 матчей, забил 29 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.